Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı (4) - Son Dakika

Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı (4)

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Berat Albayrak ve Murat Kurum, beraberlerinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde izledi.

Esnafa başsağlığı dileyen, geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak ve Kurum, depremzedelerle görüştü, taleplerini dinledi.

Daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen Albayrak ve Kurum, yaralıları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı (4)

Berat Albayrak, Murat Kurum, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:19 Kaynak: AA
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