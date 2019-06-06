Bakanlar Albayrak ve Turhan Trabzon'da
18 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonlu Gençler Derneğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:50 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Trabzonlu Gençler Derneğini ziyaret etti.
Bazı ziyaret ve programlar için kentte bulunan Albayrak ve Turhan, Trabzonlu Gençler Derneğinde, Trabzonspor
taraftarlarıyla bir araya geldi.
Kendisine hediye edilen bordo mavili formayı giren Berat Albayrak, taraftarlarla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.
Albayrak ve Turhan daha sonra rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen AK Parti
İl Başkanı Haydar Revi'yi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
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