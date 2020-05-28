Bakanlar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan Azerbaycan Türkçesi ile "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal şiarıyla kurulan can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez, insanlara hürriyet, milletlere istiklal" sözlerine yer verdi.

Selçuk, "Hilal ve yıldızın gölgesini paylaştığımız, kardeş Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Azerbaycan'ın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter'dan "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.