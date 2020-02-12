Bakanlar deprem bölgesinde - Son Dakika

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Bakanlar deprem bölgesinde

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden hasar gören evlerin yerine yenilerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden hasar gören evlerin yerine yenilerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.


Malatya Valiliğindeki toplantının ardından depremden dolayı büyük hasar gören ilçelerden biri olan Pütürge'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni konutların yapılacağı alanlarda incelemede bulundu. İlk olarak ilçe girişinde bulunan bir bölgede tarım köy uygulamasının yapılacağı alanı inceleyen bakanlar, Pütürge Belediye Başkan Vekili Hasan Karakaş'tan bölge hakkında bilgi aldı. Daha sonra Pütürge Kaymakamlığına geçen Soylu ve Kurum, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçedeki hasarlı binaları da inceleyen bakanlar, kalıcı konutların en kısa zamanda yapılacağını belirterek vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi. Bakan Soylu ve Kurum, ilçedeki temaslarının ardından yeniden Elazığ'a hareket etti.


Soylu ve Kurum'a Pütürge ziyaretinde Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile daire müdürleri de eşlik etti. - MALATYA

Süleyman Soylu, Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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