Bakanlar deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirterek, "Serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." ifadelerini kullandı.

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu aktaran Koca, babasının ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

"Hassas bir yöntemle anneyi kurtarma çalışması içindeler"

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Koca, " Kızılay, AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibimizin de yoğun bir gayretle çalıştığını görüyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının 2,5 yaşındaki çocuğun anne-babasının enkaz altında aynı yerde olup olmadığı yönündeki soruya, "Aynı yerde." cevabını verdi.

Koca, aileden abinin durumunun sorulması üzerine ise henüz onunla ilgili kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını kaydetti.