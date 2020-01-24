Bakanlar deprem bölgesine hareket etti - Son Dakika

Bakanlar deprem bölgesine hareket etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine hareket etti.
Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışmalar sürerken Bakanlarda hızla deprem bölgesine hareket etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
(Volkan Kayalar/İHA)
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