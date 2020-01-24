Bakanlar deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

Bakanlar deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

Bakanlar deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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