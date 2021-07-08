Üye Girişi
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: "Laf çok, icraat sıfır" - Son Dakika

Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: "Laf çok, icraat sıfır"

08.07.2021 10:02

Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: "Laf çok, icraat sıfır" "İş lafa gelince yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır" "Bilecik'te dahil olmak üzere 81 ilin tamamına doğalgaz götürdük" "Bizim birinci...

Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: "Laf çok, icraat sıfır"

"İş lafa gelince yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır"

"Bilecik'te dahil olmak üzere 81 ilin tamamına doğalgaz götürdük"

"Bizim birinci görevimiz vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyeti"

"Pandemi döneminde biz hiçbir hastamızı hastanemizin kapısından çevirmedik"

BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hizmette durmadan devam edeceklerini belirterek, "Diğerleri gibi yalan, iftira üzerine bir siyaset kurgulamayacağız. İş lafa gelince, yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir takım ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılma üzere Bilecik'e geldi. Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ilk olarak Bilecik Valiliğini ziyareti ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına geçti. Burada bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 20 yılda 2 milyar lira civarında bir yatırım hizmeti almış bir ilimiz, bizim alanla alakalı olarak söylüyorum. Bu az bir rakam değil, yani enerji başta olmak üzere madencilik sektörleri başta olmak üzere, ciddi bir yatırım yapmışız. Kendi alanımızla alakalı olarak en belirgin hizmetlerden birisi doğalgazımız. Hamdolsun Bilecik'te dahil olmak üzere 81 ilin tamamına doğalgaz götürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşhur bir sözü var, 'Batıda ne varsa Doğuda olacak, Kuzeyde ne varsa Güneyde o olacak'. Biz de o kapsamda, 7/24 durmadan koşarak hizmetimize devam ediyoruz. Meşhur bir sözde 'Aşk ile koşan yorulmazmış' diyerek, biz de yorulmuyoruz inşallah" dedi.

" Bizim birinci görevimiz, vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyeti"

Türkiye'de önlerinde büyük imtihanlar olduğunu anlatan Bakan Dönmez, "İlk imtihanımız 2023'ünün Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçim olacak. Hemen takip eden bir yıl içerisinde de yerel seçimler olacak. Dolayısıyla bir seçim maratonuna doğru hızlıca yaklaşıyoruz. Daha önceki seçimlerde almış olduğumuz sonuçları kendi içimizde değerlendireceğiz. Eksik, fazla ne yapmışız not etmemiz gerekiyor. Daha iyi yapabilmek için çalışmak gerekiyor. Ben sık sık söylüyorum, Bizim birinci görevimiz, vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyeti. Şimdi bunu özel sektör müşteri memnuniyeti olarak adlandırıyor. Biz kamu çalışanları olarak, vatandaş memnuniyeti diye biliyoruz yani kamu hizmetlerinde, vatandaşımızın duymuş olduğu memnuniyeti tanımlamak için. Ama genelde herhalde şunu desek, kamu özel ayrımı yapmaksızın, bu coğrafyada yaşayan insanları mutlu etmek için çalışıyoruz, desek herhalde en doğrusu bu olur. Onun için de Türkiye genelinde yapılan mutluluk anketlerini yakından takip etmek lazım. İlimiz kaçıncı sırada, niye mutlu niye mutsuz, bunlara da bakmak lazım. Genellikle Bilecik, Türkiye ortalamasının biraz üzerinde, bu güzel, sevindirici. Ama ilk sıralarda da olabilirdi, ona da bakmak lazım. Mutlulukla alakalı 3 şey üzerinde durulur, niçin mutlusun sorusunun cevabı. 1'incisi sağlık, eğer sağlıklıysa bir insan kendini mutlu hissediyor. İkinci neden sevgi, yani sevmek ya da sevilmek. 3'üncü neden bakın hala ekonomik nedenler yok, 3 neden de başarı, bir insan kendini başarılı görmüşse, mutlu hissediyor" dedi.

"Pandemi döneminde biz hiçbir hastamızı hastanemizin kapısından çevirmedik"

Bakan Dönmez, konuşmasının devamında, "Gelişmiş denen ülkelerle kıyasladığımızda, hamdolsun biz hiçbir hastamızı hastanemizin kapısından çevirmedik. Hepsine müdahale ettik. Hastaneye müracaat edenler veya vaka ve ölüm oranlarına baktığımızda da yine dünyada görece çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilecik'te de tam pandemi öncesi yeni hastanemizin devreye girmesi de o açıdan şans diyebiliriz. Bu süreci o anlamda daha rahat atlatmış olduk. Tabi kontrollü bir normalleşme içerisindeyiz. Gönül ister ki, daha hızlı bir şekilde bu beladan kurtulalım ve bu maskelerin arkasından değil, yüz yüze görüşebilirim, daha sık bir araya gelebilirim. Herkes gibi bizler de özledik. İnşallah ben bu aşılama süreci ile birlikte, bu sürecin çok daha hızlı bir şekilde atlatılacağı kanaatindeyim" dedi.

"İş lafa gelince milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır"

Bakan Dönmez son olarak, "Biz hizmet ve siyasete devam edeceğiz, diğerleri gibi yalan, iftira üzerine bir siyaset kurgulamayacağız. Nitekim muhalefetten almış olduğumuz belediyelerde, başkanlarımızın ortaya koymuş olduğu performans, orada yaşayan hemşerilerimiz ve kentlilerimizin takdirini kazanmış durumda. Tam tersine, bizden muhalefete geçen yerlerde şunu görüyoruz, bırakın yeni bir işe, yatırıma, hizmete başlayıp bitirmeyi, mevcut bıraktıklarımızı korumaktan ve onları yönetmekten aciz durumdalar. Bunu Türkiye'nin hemen her yerinde görebilirsiniz. Muhalefetin bu anlamda yerel yönetimlerde, yönetememe sorunu var. İş lafa gelince, yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır. İnşallah önümüzdeki dönemde, kalan 2 yıllık süreyi çok iyi değerlendirmek suretiyle, bir seçimi daha galibiyet ve zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Burada tabi ki, il yönetimine, mahalle başkanlarına varıncaya kadar, sandık müşahitlerine varıncaya kadar, büyük görevler düşüyor" dedi.

Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır
Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: Laf çok, icraat sıfır

Bekir Pakdemirli, Fatih Dönmez, Bilecik, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: 'Laf çok, icraat sıfır' - Son Dakika


Son Dakika

Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler 16:39 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:18 Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı 15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu 15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı 14:35 BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi 13:37 Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu
Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak         
16:42
Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi         
16:26
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi         
15:45
Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti         
15:25
WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir         
15:22
Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu         
14:44
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 16:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez Bilecik'ten muhalefete yüklendi: "Laf çok, icraat sıfır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement