Bakanlar Dönmez ile Varank, Ağrı Valisi Varol'u ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Dönmez ile Varank, Ağrı Valisi Varol'u ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Son Dakika

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı

Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın

5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı