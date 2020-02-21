Bakanlar, Elazığ'ın basketbol takımı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakanlar, Elazığ'ın basketbol takımı ile bir araya geldi

11 dakika önce

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan B. Elazığ İl Özel İdare, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Bakanlar, Elazığ'ın basketbol takımı ile bir araya geldi, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan B. Elazığ İl Özel İdare, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi.


Elazığ'da yaşanan deprem B. Elazığ İl Özel İdare, iç saha maçlarını Ankara'da oynamaya başladı. Elazığ ekibi, Kardeş Kulüp organizasyonunda OGM Ormanspor takımı ile yemekte bir araya geldi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, takımların yöneticileri ile sporcular katıldı.


Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük bir dostluk örneği sergileyerek takımımızı yemekte ağırlayan Ormanspor Kulüp Başkanı Şahin Aybal ve eşi Esma Aybal'a, kıymetli bakanlarımıza, TBF CEO'muza, Orman Genel Müdürlüğü yetkilerine, Ormanspor Kulübü yöneticilerine, kardeş kulübümüzün teknik heyet ve oyuncularına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" denildi. - ELAZIĞ

Bekir Pakdemirli, Deprem, Ankara, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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