Bakanlar Ersoy ile Karaismailoğlu Seferihisar'da incelemede bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki deprem nedeniyle Seferihisar ilçesinde incelemede bulundu.

Sığacık semtindeki marina ile su basan ev ve iş yerlerinde inceleme yapan Ersoy ile Karaismailoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin merkez üssünün bu bölge olduğunu hatırlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Özellikle marinalarda ciddi hasar oldu. Bakanımızla beraber tespitlerde bulunuyoruz. Marinanın bazı ihtiyaçları var, acil halledilmesi gereken. Hasar oluştuğu için bazı teknelerin diğer komşu marinalara sığınması, kısa sürede bu hasarı telafi edip geri gelmeleri gerekiyor. Bununla ilgili tespitlerimizi yaptık. Kalede bazı ufak hasarlar olmuş. Acilen oraya müdahale ettik, orayla ilgili çalışma başlattık. Düşme, yıkılma tehlikesi olan kısımları koruma altına alıp, hemen hızlı bir şekilde onartacağız."

"Enkaz altında vatandaşlarımız var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tüm ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

Enkazlarda çok titiz kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Enkaz altında vatandaşlarımız var, onları kurtarmak için canla başla çalışıyor ekiplerimiz. Seferihisar'da tarihinde görülmemiş bir olay oldu. Bir nevi tsunami yaşandı. Maalesef iş yerlerinde hasarlar, sıkıntılar var. Bunlar bir şekilde çözülür, kısa sürede müdahale edip, el birliğiyle bunların üstesinden geliriz. Seferihisar'da da maalesef bir kaybımız var. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hasarları kısa sürede tespit etmek için yerinde tespit yapıyoruz. Esnafla, vatandaşlarımızla beraberiz."

Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişimde hiçbir sorunun yaşanmadığını, İzmir'i normal hayata döndürmek için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.