Bakanlar, görevlendirme yapılan belediye başkan vekilleriyle toplantı yaptı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve bazı bakanlar, terör suçları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirilen 48 belediye başkan vekili ile bir araya geldi.

2014-2019 yılları arasında 94'ü PKK/KCK kapsamında olmak üzere 102, 1 Nisan 2019 sonrasında ise 48'i PKK/KCK kapsamında olmak üzere 49 belediye başkanı, 'terör örgütlerine yardım ve yataklık etme' suçları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, belediye kaynaklarının terör örgütlerine aktarılmasının önlenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması ile terör örgütü ve yandaşlarının baskısının kırılması amacıyla, bu kişilerin yerine vali ve kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirdi.