Üye Girişi
Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

25.06.2021 19:50
Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep'te düzenlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mezuniyet Töreni'nde gençlere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep'te düzenlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mezuniyet Töreni'nde gençlere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Bakan Gül, konuşmasında, mezun olan gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençleri yetiştiren ailelere ve eğitim camiası mensuplarına teşekkür eden Gül, mezun olan gençlerin artık yeni bir hayata başlayacaklarını söyledi.

Gençlerin bugün hayallerini gerçekleştirdikleri bir günü yaşayacaklarını dile getiren Gül, onlara şöyle seslendi:

"İşin en önemli noktası ülkemize, vatanımıza ve ailemize yararlı işler yapmaktır. Her şey gelip geçiyor, iş hayatı da oluşacak. Bütün bu telaşlar arasında ömür bitecek. Kalacak tek şey edindiğiniz kardeşlikler, dostluk ve bir arada yaşamak. Asıl olan kardeşliğiniz ve dostluğunuzdur. Bunların kıymetini asla kaybetmeyin. Her şey kazanılır, kaybedilir ama arkadaşlık, iyilikler, kardeşlik hep kazanan yegane şey olmuştur. Bu kardeşlik, birliktelik daim olsun diyorum. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yeni Türkiye'yi, daha güçlü Türkiye'yi sizler, bu emaneti alarak ülkemizi daha da yukarılara taşıyacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, bizler size sonuna kadar güveniyoruz, güvenmeye de devam edeceğiz."

Gül, gençlere iş hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunarak, "Hayatınız boyunca istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, para kazanırsınız, emin olun, maddi anlamda imkan her türlü gelir ama ondan daha değerli şeyler vardır. Sakın ola insanlık değerini, farklı birtakım değerler, inanmadığınız şeyler için yapmayın, sevmediğiniz mesleği yapmayın, sevmediğiniz patronla, iş hayatıyla bir gün olsun durmayın. Hayatınızı kendi ilkeleriniz ve değerleriniz doğrultusunda yaşayın. Sonunda kazanan siz olursunuz." diye konuştu.

"Kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunan Elvan, gençlere hayat boyu çalışmaları ve öğrenmekten geri durmamaları tavsiyesinde bulundu.

Herkesin bir gün mutlaka emeğinin karşılığını alacağını belirten Elvan, şunları kaydetti:

"İlk aşamada karşınıza çıkan fırsatlar çok daha birbiriyle uyumlu olmayabiliyor ama şundan emin olun. Cesaretini kaybetmeyen, gözü pek, hayallerine ulaşmak için yılmadan çalışan ve asla pes etmeyenler, bunun misliyle mükafatını alıyor. Siz yeter ki kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz koşullarında sadece tek bir alanla sınırlı kalmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olup yeni gelişmeleri sürekli takip etmenizde ve yabancı dilinizi geliştirmeniz de çok büyük katkı sunacaktır. İçinizdeki potansiyeli keşfedin ve asla meraktan geri duymayın. Her biriniz bizim için kıymetlisiniz çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Her bir gencimizin geleceğe daha iyi hazırlanması için her türlü imkanı seferber ettik. Üniversitelere ciddi yatırımlar yaptık. Teknolojik imkanları arttırdık. Sizler başarılı oldukça bu fiziki yatırımlar daha da değerlenecek. Türkiye'nin sizin azminize ve çalışkanlığınıza ihtiyacı var."

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da mezun olan öğrencileri ve velilerini tebrik ederek, yeni mezunlara iş hayatında başarılar diledi.

Amaçlarının her zaman önce insan yetiştirmek olduğunu belirten Kalyoncu, bunu başarmak için emek verdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli de üniversiteyle ilgili bilgi vererek, mezun öğrencilere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakanlar Gül ve Elvan, bölüm birincilerine diplomalarını verdi. Cemal Kalyoncu, günün anısına Gül ve Elvan'a tablo hediye etti.

Programın sonunda mezun öğrenciler, kep fırlatarak mezuniyet heyecanını yaşadı.

Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Mezuniyet Töreni, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın 19:41 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz 19:20 Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek 18:24 Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü 18:05 Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü 16:45 Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız         
18:52
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar         
18:23
Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı         
18:07
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı         
16:51
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 20:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement