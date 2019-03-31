Son Dakika Haberleri: Bakanlar Gül ve Pakdemirli, Aynı Okulda Oy Kullandı

Bakanlar Gül ve Pakdemirli, Aynı Okulda Oy Kullandı

41 dakika önce

Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de oy kullandığı okulda oylarını kullandı.

Bakanlar Gül ve Pakdemirli, Aynı Okulda Oy Kullandı, System.String[]
Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de oy kullandığı okulda oylarını kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eşi İlknur Gül ile birlikte  Beştepe'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda oy kullandı. 1036 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Gül, sandıktan çıkan karara herkesin saygı duyacağını belirterek şöyle dedi:

"Şimdi artık söz de, yetki de, karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir. Seçimlerimiz huzur içinde, güven ve dürüstlük içinde, şeffaf bir biçimde gerçekleşmekte. İdari olarak her türlü tedbirler alındı, güvenli bir şekilde vatandaşlarımız iradesini ne yönde arzu ediyorsa o şekilde kullanacağı bir seçimi ifa etmekteyiz. İnşallah en güzel sonuçlar gerçekleşmiş olur."

PAKDEMİRLİ'DEN BARIŞ VE HUZUR MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşi Ahu Pakdemirli ile aynı okulda oy kullandı. 1030 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Pakdemirli, çıkışta açıklamada bulundu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile aynı okulda oy kullandıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Seçimlerin vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum. İnşallah neticeleri de akşam saatleri itibariyle hep birlikte alıyor olacağız. Özhaseki'ye başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakanların oyu kullanması

-Bakanların açıklaması

Habe-Kamera:  Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Ankara, Abdulhamit Gül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika İçişleri Bakanlığı, Chrtistian Luyindama Hakkında Yasal İşlem Başlattı Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlar Gül ve Pakdemirli, Aynı Okulda Oy Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]