Bakanlar ile Konya Projeleri Görüşüldü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Altay, Pekyatırmacı, Kılca ve Kavuş, Konya'da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde gönül belediyeciliği anlayışıyla toplumun bütün kesimleriyle işbirliği ve dayanışmanın artırılması, Konya'nın geleceği için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önemi ele alındı. - KONYA

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