Son dakika... BAKANLAR KARAİSMAİLOĞLU VE AKAR, 15 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKTILAR - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Aralık 2016'da Talas Bulvarı'nda 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin ise yaralandığı terör saldırısının yaşandığı alanı ziyaret etti. Bakan Akar ve Karaismailoğlu, 5 yıl önce şehit olan askerler anısına çelenk bıraktı. Ziyaret, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile duların ardından sona erdi.