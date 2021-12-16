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Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3) - Son Dakika

Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3)

16.12.2021 17:20
Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3)

BAKAN AKAR: BİRİNDE BİLE SİLAH YOKTUMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yapılan ziyarette, 5 yıl önce Talas Bulvarı'nda 15 askerin şehit olduğu, 54 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili şunları söyledi: "17 Aralık 2016 çok üzücü bir gün.

BAKAN AKAR: BİRİNDE BİLE SİLAH YOKTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yapılan ziyarette, 5 yıl önce Talas Bulvarı'nda 15 askerin şehit olduğu, 54 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"17 Aralık 2016 çok üzücü bir gün. Ben o gün Genelkurmay Başkanı sıfatıyla görev yapıyordum. O gün ciddi operasyonlar vardı. Tam oraya yoğunlaşmışken, Kayseri'de patlama oldu. 15 askerimiz şehit, çok sayıda yaralımız oldu. Hemen buraya geldik, aileler gelmiş, hemşehrilerimiz toplanmıştı. Çok acı. Terör örgütü PKK alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir. Bu faaliyetlerimizi yavaşlatmadı. Bilakis burada şehit olan gençlerimiz, askerlerimizin kanını yerde bırakmamak adına yapmakta olduğumuz faaliyetleri daha da artan şiddetle sürdürmemize vesile oldu. Sonuçta mücadelemiz devam ediyor. 17 Aralık'taki alçak saldırıda hayatını kaybeden eğitim alan askerlerimiz ve daha sonra operasyona giden arkadaşlarımız. Burada bir özellik var; askerlerimizin birinde bile silah yoktu. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler." 'CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YOĞUN OPERASYONEL DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ'

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri; Cumhurbaşkanlığımızın emir ve komutasında yurt içi ve sınır ötesinde hem kendi hem de KKTC, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz, yaz kış demeden mücadelemizi sürdürmekteyiz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde" ifadelerini kullandı.


Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3)
Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3)
Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3)

Aralık, Silah, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3) - Son Dakika
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