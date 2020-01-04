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Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli "Kardan Heykeller Sergisi"ni açtı
6 saat önce
Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli Kardan Heykeller Sergisi'ni açtı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli Kardan Heykeller Sergisi'ni açtı.
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