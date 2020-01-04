Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli "Kardan Heykeller Sergisi"ni açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli 'Kardan Heykeller Sergisi'ni açtı - Son Dakika

Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli "Kardan Heykeller Sergisi"ni açtı

6 saat önce

Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli Kardan Heykeller Sergisi'ni açtı.

Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli Kardan Heykeller Sergisi'ni açtı.

Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli Kardan Heykeller Sergisi ni açtı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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