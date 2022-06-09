Bakan Koca: "Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz" - Son Dakika
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Bakan Koca: "Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz"

09.06.2022 21:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkent Millet Bahçesi'nde Konya Günleri açılış programına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkent Millet Bahçesi'nde Konya Günleri açılış programına katıldı.

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Bakan Koca: Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz
Bakan Koca: Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz
Bakan Koca: Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz
Bakan Koca: Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Mesleğimizin saygınlığını korumak için gayret içindeyiz' - Son Dakika

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