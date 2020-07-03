Bakanlar Koca ve Selçuk'tan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama... - Son Dakika

Bakanlar Koca ve Selçuk'tan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, hastaneye kaldırılan 108 kişiden 48'inin taburcu edildiğini, 60 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, hastaneye kaldırılan 108 kişiden 48'inin taburcu edildiğini, 60 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu

Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 84 ambulans, 2 helikopter ambulans, 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladığını söyledi.

Yaralıların tedavisine ilişkin bilgi veren Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyle ilgili kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde genel durum netleşmiş olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketler milletimize tekrar yaşatmasın." diye konuştu.

- "Senelik rutin denetimlerimiz var"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da patlama haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini aktardı.

"Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan tüm yaralılarımıza şifa diliyorum. İnşallah arama yapılan kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum."

Bakan Selçuk, bir basın gazetecinin "Patlamanın meydana geldiği fabrikada en son denetim ne zaman yapıldı?" sorusuna da "Senelik rutin denetimlerimiz var." yanıtını verdi.

Fahrettin Koca, Sakarya, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Koca ve Selçuk'tan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama... - Son Dakika

Son Dakika

16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:52 Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor
21:47
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı
20:55
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
20:23
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 02:24:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Koca ve Selçuk'tan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]