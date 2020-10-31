Bakanlar Kurum ve Gül, Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu (2) - Son Dakika

Bakanlar Kurum ve Gül, Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu (2)
31.10.2020 16:13
Bayraklı'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması Bakanların vatandaşlarla görüşmesi Bakanların çalışmalarla ilgili bilgi alması İZMİR - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları...
Bayraklı'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması
Bakanların vatandaşlarla görüşmesi
Bakanların çalışmalarla ilgili bilgi alması İZMİR - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.
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