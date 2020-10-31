Bakanlar Kurum ve Gül, Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu (2) - Son Dakika

Bayraklı'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması

Bakanların vatandaşlarla görüşmesi

Bakanların çalışmalarla ilgili bilgi alması İZMİR - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.