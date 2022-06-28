Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Kastamonu'daki selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Kastamonu'daki selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

28.06.2022 18:52
Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Kastamonu'daki selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selin etkilediği mahallelerde inceleme yaptı.

Daha sonra geçen yıl 11 Ağustos'taki selde yıkılan köprülerin yerine inşa edilenleri inceleyen Kurum ve Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kurum ve Karaismailoğlu, yeniden inşa edilen Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'ni de gezdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Kastamonu'daki selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı - Son Dakika

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