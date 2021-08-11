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Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Marmaris'te koordinasyon toplantısı sonrasında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Marmaris'te koordinasyon toplantısı sonrasında konuştu Açıklaması

11.08.2021 00:51
Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Marmaris'te koordinasyon toplantısı sonrasında konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla mücadelede tüm dünyanın kendileriyle beraber olduğunu bildiklerini belirterek, "Ancak her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz buradalardı ve bizimle aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi orman alanlarında,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla mücadelede tüm dünyanın kendileriyle beraber olduğunu bildiklerini belirterek, "Ancak her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz buradalardı ve bizimle aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi orman alanlarında, şehirlerimizde bizimle beraber yangınla mücadele ettiler." dedi.

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de katılımıyla Muğla Marmaris Öğretmenevi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, Antalya ve Muğla ile ilçelerinde de çıkan orman yangınlarının olduğunu hatırlattı.

Eş zamanlı olarak yedi ilde büyük orman yangınıyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Büyük bir afeti yaşadık. Her afette olduğu gibi devletimizin tüm birimleri, Bakanlarımız, Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken tüm çalışmaları yapmak için olay yerine intikal ettik. Biliyorduk ki tüm dünya da bizimle beraberdi ancak her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz buradalardı ve bizimle aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi orman alanlarında, şehirlerimizde bizimle beraber yangınla mücadele ettiler."

"Biliyoruz ki yüreğimiz bir atıyor, iki ayrı devletiz ama tek ülkeyiz"

Kurum, yaralı itfaiye ekibinin de olduğunu, Azerbaycanlı kardeşlerinin de yangının söndürülmesi için cansiperane mücadele ettiği için müteşekkir olduklarını bildirdi.

Tüm Azerbaycanlılara teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun. Biliyoruz ki yüreğimiz bir atıyor, iki ayrı devletiz ama tek ülkeyiz. Kalbimiz bir gönlümüz bir. Azerbaycanlı Bakan Yardımcımız da yangının başından itibaren bizimle birlikteydi. Burada bir fiil gerek sahada gerek koordinasyon çalışmalarımıza ortak oldular, bizler için yapılması gereken tüm fedakarlığı Azerbaycanlı kardeşlerimiz yaptılar. 700'ü aşkın itfaiyeci kardeşimiz, yine araç ve gereçleriyle burada yangını söndürmek için insanüstü bir performans sergilediler ve yangınların kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendiler. Bizi yalnız bırakmayan bakanımıza, tüm itfaiyeci kardeşlerimize teşekkür ederiz. Biz Azerbaycan ile bir ve beraberiz. Bir asır boyu beraberiz, yüz yıllarca da bu kardeşliğimiz sürecek. Kardeşliğimiz sürdüğü sürece biliyoruz ki hangi ülke dara düşse iki ülke Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraber olacaktır."

"Dünya tarihinde en büyük afetle karşı karşıya kaldık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da 14 gün önce başlayan, Türkiye tarihinin en önemli yangınlarından birine şahit olduklarını söyledi.

Antalya'daki orman yangının 10 gün sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Muğla tarafında bugün, yarın bitirmek üzere olduğumuz bir yangınla 14 gündür mücadele ediyoruz. Dünya tarihinde en büyük afetle karşı karşıya kaldık. Burada Türk milleti olarak topyekun bir mücadele yaptık. Hem devlet ve milletin kardeşliği olarak çok önemli bir işin sonuna gelmek üzereyiz. Bu süreçte dost kardeş Azerbaycan'ı yanımızda görmemiz onlarla birlikte çalışmamız bize hem moral motivasyon oldu hem de yangınla mücadelede bize çok büyük destek sağladılar. İki devlet, tek millet olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada büyük bir başarı örneğini gördük. Onlara minnettarız."

Karaismailoğlu, Azerbaycanlı ekiplerin bölgede zorlu süreçte yardımcı olmalarının fevkalade memnun ettiğini dile getirdi.

Tüm ekibe teşekkür eden Karaismailoğlu, "Onlardan Allah razı olsun. Emeklerine minnettarız. Bizler de Azerbaycan'ın her zaman zor gününde yanında olduğumuz gibi bundan sonra da her zaman zor günlerinde yanında olacağız. Bizlere destek veren, bu büyük felaketin önlenmesinde bize büyük çaba sarf eden Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Türkiye büyük bir devlettir"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev de devam eden yangınlara müdahale ettiklerini bildirdi.

Birçok mevkide söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldıklarına değinen Mirzeyev, ekiplerinin 24 saat yangınlara karşı nöbette olduğunu söyledi.

Bakanların ve yetkililerin sadece yangını söndürmek için uğraşmadığını halkın yaralarını da sarmaya çalıştığını aktaran Mirzeyev, "Her zaman Türk kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye büyük bir devlettir, bunu atlatacaktır. Böyle bir yangın Türkiye'de hiç olmamıştır. Çok ağır yangınlar oldu. Bir millet, iki devletiz. Bizim dostluğumuz ebedi ve sonsuzdur. Türk halkı bizim muharebemizde bizim yanımızda oldularsa biz de her zaman Türkiye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da Azerbaycan'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Kurtuluş Savaşı, Murat Kurum, Azerbaycan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Marmaris'te koordinasyon toplantısı sonrasında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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