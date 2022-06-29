Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
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Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı

29.06.2022 23:12
Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet değerlendirme toplantısına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet değerlendirme toplantısına katıldı.

Selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde incelemelerde bulunan Kurum ve Kirişci, daha sonra Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla afetle ilgili değerlendirme yapıldı.

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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Açıklaması Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

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