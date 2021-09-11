Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

Çavuşoğlu ve Dönmez, bir restoranda kent protokolünün de hazır bulunduğu toplantıda, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıkların faaliyet alanlarıyla ilgili yürütülecek projelerin de ele alındığı, Çavuşoğlu ile Dönmez'in katılımcıların sorularını yanıtladığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Programın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan bakanlar, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti.