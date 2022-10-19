BAKANLAR NEBATİ VE KURUM, ŞANLIURFA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI HAVADAN İNCELEDİ - Son Dakika
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BAKANLAR NEBATİ VE KURUM, ŞANLIURFA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI HAVADAN İNCELEDİ

19.10.2022 12:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyyübiye kentsel dönüşüm alanını helikopterle havadan inceledikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde 5 saat süren değerlendirme toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyyübiye kentsel dönüşüm alanını helikopterle havadan inceledikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde 5 saat süren değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Nebati, yöre insanlarının yarına güvenle ilerlediğini ifade ederek şunları söyledi

NEBATİ KONYA'DAN SONRA EN FAZLA TARIM DESTEĞİ ŞANLIURFA'YA SAĞLANDI

Türkiye'nin en geniş 3'üncü tarım arazisi Şanlıurfa'da yer alıyor. Bu kapsamda Güneş Enerjisi Santrali kurumuna yönelik kredilerin yüzde 22'sini Şanlıurfalı hemşerilerimiz kullandı. 2021 yılı itibarıyla Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan Şanlıurfalı üretici sayısı 11 bin 247 kişiye, toplam kredi bakiyesi 2 milyar liraya yükseldi. Şanlıurfa'ya sağladığımız tarımsal destek ödemeleri 2021 yılında 1.4 milyar liraya 2002-2021 döneminde de 14.8 milyar liraya ulaştı. 2021 yılında, Konya'dan sonra en fazla tarım desteği sağlanan il Şanlıurfa oldu. Halk Bankası'ndan kredi kullanan Şanlıurfalı esnaf ve sanatkarlarımız sayısı 2021 yılında 23 bin 554 kişi, toplam kredi bakiyesi ise 2.1 milyar lira oldu. Gıda İhtisas ve Siverek OSB'lerinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Şanlıurfa'daki OSB sayısı 6'ya ulaşacak. Ülkemizin her köşesini Türkiye Yüzyılına birlikte hazırlayacağız.?

Şanlıurfa'nın tarım, sanayi ve turizm anlamında hükümetten aldığı destekle yatırımı artırdığını anlatan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü AK Parti olarak tüm dünyanın yaşadığı bu çalkantılı değişim sürecine ülkemizi her alanda hazırlamak, ürettiğimiz katma değeri ve ihracatta dünyadan aldığımız payı artırmak, istihdam olanaklarını genişletmek için sizlerle yan yana, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün kaynaklarını daha fazla oranda üretime, ihracata ve üretken alanlara yönlendiren bir Türkiye var. Bugün, dönüşen dünyada her alanda giderek daha fazla öne çıkan bir Türkiye var. Bu yolculuğumuzda girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, çiftçilerimiz ve üreten her bir insanımız önemli bir rol oynuyor.

BAKAN KURUM'DAN YATIRIM MÜJDELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kent merkezi ve ilçelerde yapılacak yatırımlarla ilgili müjdeler verdi. Bakan Kurum, Şanlıurfa'mız sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasıyla, doğal güzellikleriyle kucakladığı kültürlerle Güneydoğu'nun parlayan güneşi olmaya devam ediyor. Bizler de bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkıyor; evliyaların, peygamberlerin kutlu kervanlarının yolculuğuna tanıklık etmiş bu beldeyi en güzel şekilde korumaya, yaşatmaya gayret gösteriyoruz dedi.

Bakan Kurum, Şanlıurfa'ya 14 milyar lira değerinde 13 bin 949 konut kazandırdıklarını belirterek, Yatırım değeri 4 milyar olan 788 ticari ünite ve sosyal donatılar ile 6 millet bahçesi projemiz Şanlıurfa'da devam ediyor. Tarımın daha iyi olması için 3 barajın inşasını da sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesini duyurmuştuk. 'İlk Evim Projesi' ile de 7 bin 64 konutu Şanlıurfa'ya kazandıracağız. İlçelerimize göre detaylı dağılımlar var. Bugün de Harran'da da konut ihtiyacı olduğu belirtildi. İnşallah Harran'a da 250 sosyal konut kazandıracağız. Yeni iş kurma için de 500 iş yerini Eyyübiye'de yapıyoruz. Projeyle kentimizin istihdamına katkı sağlanacak. Yine 40 bin konutu Şanlıurfalıların hizmetine sunacağız, 20 bini merkez, 20 bini de ilçelerde olacak. 25 Ekim'de de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak. Şanlıurfa'da da o gün ilk konutların temeli atılacak ve 2 yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edilecek diye konuştu. Kentin simgesi olan Balıklıgöl'ün çevre düzenlemesi ve müzelerin restorasyonu için çalışma başlattıklarını da belirten Bakan Kurum, şubat ayında toplam 20 milyon lira hibe vereceklerini söyledi. (DHA)

Kaynak: DHA
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İklim Değişikliği, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKANLAR NEBATİ VE KURUM, ŞANLIURFA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI HAVADAN İNCELEDİ - Son Dakika
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