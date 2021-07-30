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Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (2)

30.07.2021 12:16
Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangınlarda 42 mahallenin etkilendiğini, 27 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Acil ihtiyaçlar için toplamda 23,5 milyon lira kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan para aktarılmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangınlarda 42 mahallenin etkilendiğini, 27 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Acil ihtiyaçlar için toplamda 23,5 milyon lira kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan para aktarılmaya başladı." dedi.

Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan, bakan yardımcısı ve milletvekillerinin yangın bölgelerinde çalışma yürüttüğünü aktaran Çavuşoğlu, dün ve bu sabah koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantılara Valilik, Antalya Büyükşehir Belediyesi, AFAD başta olmak üzere tüm ilgili kurumların katıldığını anlatan Çavuşoğlu, bu süreçte gerek Manavgat gerek Türkiye'de özellikle de yangından hasar gören veya etkilenen vatandaşlara neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Yangında 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettikleri bilgisini veren Çavuşoğlu, "27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle de kısmen etkilendi. Valiliğimiz bünyesinde tüm bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız var. İlgili kurumlardan arkadaşlarımız var. Her üç mahalleye de ayrı bir birim oluşturduk ki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları hemen karşılansın." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımların da önemli olduğuna değinen Çavuşoğlu, hangi adamların atılacağı konusunda sahadaki tespitlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, sahada Tarım ve Orman Bakanlığının tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, genel müdürlerimiz, ilgili arkadaşlarımız burada. Sahadaki tespit çalışmalarına başladılar. Defterdarlık aynı şekilde çalışmalarını başlattı. Bu hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. Antalya'da 3, Muğla'da bir vatandaşımız vefat etti, onlara rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez, ağaçlarımızın yerine yenisini dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararları temin edeceğiz. Bu amaçla çalışmaları başlattık. Yarından itibaren hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız. Hasar tespitleri tam yapılmadan kurumlarımızdan hemen ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon lira aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız biraz önce de görüştük 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. Aynı şekilde AFAD'ımız da 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilk etapta acil ihtiyaçlar için 5 milyon aktardı. Acil ihtiyaçlar için toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan para aktarılmaya başladı."

"Aktif yangınlarda iyiye doğru gidişat var"

Bakan Pakdemirli ise aktif yangınlarda iyiye doğru bir gidişat olduğunu, en kısa zamanda da kontrol altına almayı umduklarını söyledi.

Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Adana, burada iyiye doğru gidiş var, Osmaniye de öyle. Antalya şu an Manavgat bölgesinde Hocalar tarafında tüten odaklarımız var, Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var, Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var." ifadelerini kullandı.

Yangınlar nedeniyle Antalya'da 3, Muğla'da da bir kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pakdemirli, cenaze namazlarına da katılacaklarını bildirdi.

Nemin çok düşük, sıcaklığın da 40 derecenin üzerinde olduğuna işaret eden Pakdemirli, hava sıcaklığının salıya kadar devam edeceğini belirtti.

Pakdemirli, vatandaşlara ormanlık alanların yanından geçerken ya da kullanırken çok dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"Dünyanın en başarılı birkaç teşkilatından birisiyiz"

Gelişmiş ülkelerde de orman yangınları olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bu durumun gelişmişlik ya da batı medeniyetiyle alakalı olmadığını kaydetti.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kanada'da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardır, 20 bin hektardır. Rusya'da temmuzda 1 milyon 88 bin hektar alan yandı. Amerika'da Kaliforniya'da devam eden yangınlar var, temmuzda 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay boyunca yanan yangınlar ve yangınlardan kaçamadıkları için vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz.

Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 180 yıllık köklü bir geçmişi olan teşkilat. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğumuz için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, belirlenen son teknolojilerle, insanımızın sürekli eğitimiyle bu konuda Allah'a bin şükür dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız."

Yangın çıktığında bölgenin imara açılacağı yönünde çeşitli söylemlerin ortaya atıldığını, bu konuların istismar edilmemesi gerektiğini dile getiren Pakdemirli, "Her zaman tekrar ettiğimiz gibi Anayasanın 169. maddesi, orman alanları daraltılamaz. İmara konu edilemez, başka şeye konu edilemez. Bunlarla ilgili istisnalar vardır, istisnalar devlet kurumlarınadır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Orman Yangınları, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika


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