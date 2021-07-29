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Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1) - Son Dakika

Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)

29.07.2021 09:21

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var." dedi.

Bakan Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."

Bazı mahallelerin tahliye edildiğini anlatan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldığını dile getirerek, "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar." dedi.

(Sürecek)

Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)

Oymapınar, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1) - Son Dakika


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