Bakanlar Pakdemirli ve Karaismailoğlu Erzurum'da - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı açılış törenine katılmak üzere özel uçakla ile Erzurum'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Erzurum Havalimanı'nda, Erzurum Valisi Okay Memiş, milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı.

Erzurum protokolü ile sosyal mesafe kuralına uyarak selamlaşan Bakanlar daha sonra askeri helikopter ile Artvin'in Yusufeli ilçesine hareket etti.

Pakdemirli ve Karaismailoğlu, Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nda ki gövdenin yüzde 75'ini tamamlayacak olan beton dökümü törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da törene video konferans ile katılacak.

Yusufeli Barajındaki tören sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu helikopter ile Erzurum'a dönerek Ankara'ya hareketlerinden önce havalimanında şehrin yöneticileriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. - ERZURUM