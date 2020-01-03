Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden detaylar

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çorba dağıtması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Kafkas Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi
Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
06:18 Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika
06:08 ABD Kongresine "olası İran savaşının finansmanını engelleyen" tasarı sunuldu - Son Dakika
05:58 Haşdi Şabi: "Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna" - Son Dakika
05:31 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
05:19 Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 06:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]