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Bakanlar Pakdemirli ve Pekcan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı
14 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Pekcan, paylaşımında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli de "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiye'm. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.
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