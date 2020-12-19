Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi - Son Dakika

Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi
19.12.2020 16:54
Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gülün incelemelerin ardından açıklama yapması bekleniyor Sağlık Bakanı Dr.
Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gülün incelemelerin ardından açıklama yapması bekleniyor
GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.
Hava yoluyla Gaziantep'e gelen iki Bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. Bakanların inceleme sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi "Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar