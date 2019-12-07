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Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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