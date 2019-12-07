Son Dakika Haberleri: Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu
Son Dakika Güncel Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Kula'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Mehmet Cahit Turhan, Ruhsar Pekcan, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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