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Bakanlar sel bölgesindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Bakanlar sel bölgesindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu

17.07.2021 17:17
Bakanlar sel bölgesindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Daha önce yapılan dere ıslahları, alt yapılar ve daha önce alınan tedbirler özellikle bu selin ve heyelanın daha fazla hasar oluşturmasını engelledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Daha önce yapılan dere ıslahları, alt yapılar ve daha önce alınan tedbirler özellikle bu selin ve heyelanın daha fazla hasar oluşturmasını engelledi. Bu bizim sahada müşahade ettiğimiz önemli tespittir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise selin ilk anlarından itibaren bölgede olduklarını hatırlatarak "Afetin izlerini kaldırmak için bölgede olağanüstü bir çalışma ve gayret var. İnşallah en kısa sürede bu izleri ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Selden büyük zarar gören yerler arasında bulunan Muradiye beldesindeki incelemeleri sonrasında Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu Güneysu ilçesine gelerek temizlik çalışmalarına katılan jandarma görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İnşallah umudumuz en kısa zamanda kayıplarımıza ulaşmaktır"

Basın mensuplarına burada açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, "14 Temmuz günü Rize ili Güneysu başta olmak üzere Çayeli Madenli, Büyükköy ve özellikle Muradiye bölgelerinde meydana gelen diğer başka ilçelerimizde de sel nedeniyle 3 gündür çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları birkaç alanda yürütüyoruz. İlki müdahale çalışmalarıydı. Müdahale çalışmalarının başında arama kurtarma çalışmaları geliyor. Sekiz vatandaşımız sel sularına kapıldılar bu afet sonucundan etkilendiler 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hem ülkemize, Rize'mize, hemşerilerimize, ailelerine, yakınlarına baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. İki vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. 219 arama kurtarma personeli ki; bunlar içerisinde 70 dalgıç da var aynı zamanda jandarma keşif uçağı uçuş yapıyor. Yine helikopterlerimiz, denize ulaşmalarına yönelik elde edilen bir ihtimale karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı oradaki botlarla çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah umudumuz en kısa zamanda ulaşmaktır. Allah ailelerine, hemşerilerimize sabır versin. Bu konuda büyük bir mücadelenin yürüdüğünü bir kez daha altını çizmek isterim" şeklinde konuştu.

"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"

Elektrik ve içme suyu sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü kaydeden Bakan Soylu "Özellikle şu anda ilk başta 200'ün üzerinde trafoda maalesef elektrik verilemiyor idi, şu anda bu tamamen ortadan kalktı elektrik her tarafa verilebiliyor. Su konusunda yine birçok alana su verilemiyor idi, şu anda sadece Büyükköy'de o da, yüzde 10'luk bir kesim var. Zannediyorum çok kısa bir süre içerisinde onlara da su verilmiş olacak. Bir taraftan özellikle hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında zarar gören konut, işyeri, araç gibi vatandaşlarımızın ilk etapta hem AFAD'dan hem de Aile Bakanlığından yardım niteliğinde bir destek yaptık. Bir taraftan Defterdarlık diğer konularla beraber toplam hasarı tespit etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra şu ana kadar hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızda hem AFAD'dan hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından toplam 17,5 milyon liralık ilk etapta bir nakit desteği geldi. Onlarda gerek İl Özel İdare olsun, gerek yerel yönetimler olsun gerekse vatandaşlarımız olsun intikal ettiriliyor. Yine bunun yanı sıra hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında da şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve AFAD'ın 50 ekibi şu anda sahanın her tarafında gerek arazideki heyelanları gerek evlerde ve ahırlarda oluşan hasarları gerek köprü, yol ve Karayolları ekipleriyle beraber yine dere yataklarında DSİ'leriyle beraber buradaki hasarların tamamı bir vesile ile hasar tespiti yapılarak devam ediliyor. Hem nitelik açısından hasarlara hem nicelik açısından hasarlara bakıyoruz ve neler yapmamız gerektiğinin adımlarını atıyoruz. Tarım hasarları var, kayan çaylıklar var, heyelana uğrayan çaylıklar var. Ciddi alt yapı hasarları var. Şuna şükretmek lazım. Daha önce yapılan dere ıslahları, daha önce yapılan alt yapılar, daha önce alınan tedbirler özellikle bu selin ve heyelanın daha fazla hasar oluşturmasını engelledi. Bu bizim sahada müşahede ettiğimiz önemli tespittir. Yapılan tahkimatlarda biraz daha seviyeyi yükseltmemiz gerektiği yönünde bir tespitimiz var. Yağışın miktarı sürekli arttıkça, yukarıdan gelen rusubatın miktarı sürekli arttıkça derelerin önemli bir bölümü kaya ve rusubatla dolu halde. Bunların DSİ tarafından temizlenmesi lazım. Daha yoğun yağışlar daha büyük hasarlara sebebiyet teşkil edebilir. Bunun için gerek dere yatakları ile ilgili gerek heyelana gerekse afete maruz bölgelerle ilgili çalışmalarımız ve arama kurtarma çalışmalarımız da devam etmektedir" diyerek çalışmalara katılan tüm ekiplere ve afete maruz kalmasına rağmen sabır gösteren yöre halkına da teşekkür etti.

"Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile topyekün bir mücadele var"

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise selin ilk anlarından itibaren bölgede olduklarını hatırlatarak "Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile topyekün bir mücadele var. Ulaşım ve haberleşmede şuan için herhangi bir sorunumuz yok. Afetin izlerini kaldırmak için bölgede olağanüstü bir çalışma ve gayret var. İnşallah en kısa sürede bu izleri ortadan kaldıracağız. Bir daha tekrarı yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alacağız. Kayıplarımız var en büyük üzüntümüz o. Geri kalan bütün sıkıntıların üstesinden ülkemiz gelecektir. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Karadeniz'in bu tür afetlere yabancı olmadığını hatırlatarak afet bölgesinin her noktasının ilgili bakanlarla birlikte gezildiğini, gerekli verilerin toplandığını bir plan dahilinde mevcut hasarların giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi. - RİZE

Bakanlar sel bölgesindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu

Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Rize, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakanlar sel bölgesindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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