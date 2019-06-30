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Bakanlar Selçuk ve Soylu nikah şahidi oldu

25 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demet Veli ve Ahmet Fatih Kılıç çiftinin nikah şahidi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demet Veli ve Ahmet Fatih Kılıç çiftinin nikah şahidi oldu.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.
Törende evlilik cüzdanını Demet Veli'ye takdim eden Selçuk, "Burada güzel bir ailenin temelini atmış bulunuyoruz. Aile toplumumuzun mayası, geleceği. Gözaydını nesilleriniz olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesine uyarsınız. Üç değil, dört çocuğunuz olur, diyorum. Ailelerimizin büyümesi lazım. Sağlıklı nesillerimizin büyümesi lazım. Milli ve manevi değerlerle devam eden ailelerimizin büyümesi lazım. Allah mesut bahtiyar etsin." ifadelerini kullandı.
Soylu ise genç çifte mutluluklar dileyerek "Hepimizin duası sizinle. Kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hazreti Mevlana evliliği Hazreti Peygamber'in yolu olarak tarif ediyor. Bu yolda inşallah birbirinizi çok seveceksiniz. Bizim size ufak bir tavsiyemiz var. Birbirinizi sevdiğiniz kadar sizi bugünlere getiren, büyüten, dualarıyla sizi muhafaza etmek isteyen anne ve babalarınızı birbirinizden biraz daha fazla sevin. Sevin ki aileniz hem bereket hem de muhabbet dolsun." dedi.
Bakanlar Selçuk ve Soylu nikah şahidi oldu
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel
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