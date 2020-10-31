Bakanlar, Sığacık'ta incelemelerde bulundu - İZMİR - Son Dakika

Depremin hasara yol açtığı Sığacık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerde bulunması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un incelemelerde bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunması

Bakanların vatandaşlar ile sohbet etmesi

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir'deki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Sığacık'ta incelemelerde bulundu.