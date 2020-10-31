Bakanlar, Sığacık'ta incelemelerde bulundu - İZMİR - Son Dakika

Depremin hasara yol açtığı Sığacık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerde bulunması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un incelemelerde bulunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunması
Bakanların vatandaşlar ile sohbet etmesi
İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir'deki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Sığacık'ta incelemelerde bulundu.
- Kaynak: AA
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