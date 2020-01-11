Bakanlar Siirt Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet Siirt Valiliğini ziyaret etti.



Siirt Organize Sanayi Bölgesinde çinko metal külçe üretim tesisi temel atma törenine katılmak üzere Siirt'te gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde Bakan Varank ve Dönmez'i Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vali Yardımcıları, Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve protokol üyeleri karşıladı. Valiliğe geçen Bakan Varank ve Dönmez, şeref defterini imzaladı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Varank, "Müjdeli haber için Siirt'teyiz. Çağrı merkezinin açılışını yapacağız. Daha sonra Türkiye'miz açısından önemli bir yatırımın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Türkiye'de yüzde yüz saflıkta kurşun çinko üretilmiyor biz maden olarak bunları üretim yurt dışına gönderiyoruz. Burada temelini atacağımız ilk kurşun çinko yüzde yüz saflıkta üretmeye başlayacağız" dedi.



Daha sonra açıklama yapan Bakan Dönmez, "Önemli tesisin açılışını yapacağız. Metal çinko izole tesisi temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Tesis tüm hatlarıyla faaliyete geçecek. 2 bin kişide istihdam edilecek. Siirt son zamanlarda önemli yatırımlar yapılan şehirlerden bir tanesi" diye konuştu. - SİİRT