Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde - Son Dakika

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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde
22 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi Binada köpeğin arama çalışması Yıkılan bina İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:59 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi
Binada köpeğin arama çalışması
Yıkılan bina
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
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