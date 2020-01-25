Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde

22 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi Binada köpeğin arama çalışması Yıkılan bina İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi

Binada köpeğin arama çalışması

Yıkılan bina

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:59 Kaynak: AA
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