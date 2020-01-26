Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (2) - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (2)

39 dakika önce

BAKAN KOCA: HASTANELERDE DURUMU KRİTİK HASTA YOKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var.

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (2), System.String[]

BAKAN KOCA: HASTANELERDE DURUMU KRİTİK HASTA YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli" dedi.

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2.5 yaşındaki Yüsra'yla ilgili konuşan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu, babasının ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

'TEMENNİMİZ ANNEYİ DE KURTARABİLMEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:33 Kaynak: DHA
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