Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi

Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Yakup Kılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:09 Kaynak: AA
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