Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi

Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.