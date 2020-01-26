Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:09 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi
Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.
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