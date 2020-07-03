Bakanlar Soylu, Koca ve Selçuk, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Koca ve Selçuk, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu

Patlama bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan bakanlar, yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Hendek Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastane görevlilerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alan ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Koca ve Selçuk daha sonra hastaneden ayrıldı.

Soylu, Koca ve Selçuk'un hastane ziyaretine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Sakarya milletvekilleri de eşlik etti.

Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Sakarya, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu, Koca ve Selçuk, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:21 Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 07:27 Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 05:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Soylu, Koca ve Selçuk, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]