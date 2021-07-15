Son dakika haberleri: Soylu: "Geçmişte aldığımız tedbirler var ve bunların aslında bu selde ne kadar önleyici olduğunu gördük" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Soylu: "Geçmişte aldığımız tedbirler var ve bunların aslında bu selde ne kadar önleyici olduğunu gördük"
15 Temmuz 2021 Perşembe 18:51
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, "Aynı tedbirleri artırarak...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, "Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz." dedi.
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