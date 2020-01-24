Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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