Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.

İstanbul'da bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, deprem haberinin ardından uçakla Elazığ'a gitti.

Süleyman Soylu, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]