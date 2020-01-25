Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ'da - Son Dakika

ELAZIĞ - İç işleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehirlilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu , deprem bölgesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Çevre ve Şehirlilik Bakanı Murat Kurum , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Elazığ Valiliğinde toplantı hazırlıkları

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