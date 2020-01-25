Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ'da - Son Dakika

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ'da

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehirlilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Elazığ Valiliğinde toplantı hazırlıkları ELAZIĞ - İç işleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehirlilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Genel Başkanı Mehmet...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehirlilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Elazığ Valiliğinde toplantı hazırlıkları

ELAZIĞ - İç işleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehirlilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu, deprem bölgesine geldi.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ'da

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:15 Kaynak: AA
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