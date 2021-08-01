Soylu ve Çavuşoğlu'nun çocukla konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 'nın Alanya ilçesinde yangından etkilenen Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. (2)

Soylu ve Çavuşoğlu'nun Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi

Son Dakika › Güncel › Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

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