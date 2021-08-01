Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangından etkilenen Alanya Bayır Mahallesi'ne gelmesi
Soylu ve Çavuşoğlu'nun Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi
Soylu ve Çavuşoğlu'nun çocukla konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yangından etkilenen Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. (2)
Kaynak: AA
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