Son Dakika Haberleri: Bakanlar Soylu ve Ersoy Resim Sergisinde

Bakanlar Soylu ve Ersoy Resim Sergisinde

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini ziyaret etti.

Sergi için CerModern'e gelen Soylu, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan eserler hakkında bilgi aldı.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatın başka bir hayat olduğunu söyledi.

Çalışmaları çok beğendiğini ifade eden Soylu, "Resimlerden etkilendiğimi söyleyebilirim." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da resimleri inceledi.

Ersoy, "İnşallah herkes sanatçı ruhunu ön plana çıkaran, girişimci bir şekilde sanata katkıda bulunur." ifadesini kullandı.

Baskın renklerle tuvale aktarılan karmaşık ve güçlü duyguların dışavurumcu bir tarzla sunulduğu "Renklerdir Patlayan" sergisi, 12 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:43 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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