Bakanlar Soylu ve Gül'den Fransa'dan gelen 2 yolcu hakkında açıklama - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fransa'dan gelen 2 yolcunun 14 günlüğüne karantinaya alındığını, yanlış yapılan biniş işlemiyle ilgili gerekenin yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karantiya götürülen kafileden ayrılan 2 kişi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler. Fransa'dan gelen 2 yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKAN GÜL: HUKUK GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.