Bakanlar Soylu ve Gül'den İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli M.C.S'yi Fatih'teki evinde gözaltına almıştı.

"Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti:

Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti." açıklamasında bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medyada İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye tepki gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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