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Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesindeki Barem Ambalaj firmasına ait fabrikanın açılış törenine ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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