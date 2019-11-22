Son Dakika Haberleri: Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesindeki Barem Ambalaj firmasına ait fabrikanın açılış törenine ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesindeki Barem Ambalaj firmasına ait fabrikanın açılış törenine ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı

Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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