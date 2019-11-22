Bakanlar Soylu ve Gül, Gaziantep'te fabrika açılışı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Soylu, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesindeki Barem Ambalaj firmasına ait fabrikanın açılış törenine katıldı.

Soylu, buradaki konuşmasında, fabrikayı kuran Recep Taşyanar'ı uzun süredir tanıdığını ve bugünlere içindeki heyecanı diri tutup, cesaretle hareket ederek geldiğini vurguladı.

Taşyanar'ın sadece bugünü düşünen değil, yarını planlayan, ülkesine ve devletine güvenen bir iş adamı olduğunu belirten Soylu, "Eğer Recep Taşyanar gibi cesaretli insanlar olmasaydı, biz bugün S400'e sahip olamazdık. Bu sadece hükümet ve devlet kanalından gelmiyor, milletten geliyor. Eğer Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta duruyorsa, bu milletimizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Bakan Gül ise Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Bu anlamda kendi içinde dimdik duran Türkiye'nin dünya genelinde de sesini çok güçlü bir şekilde duyurduğunu ifade eden Gül, hükümet olarak ülke için taş üstüne taş koyan herkesin destekçisi olduklarını vurguladı.

Gül, devletin iyi ve kötü gününde her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, fabrikanın ülke ve kent ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

Bakanlar Gül ve Soylu, daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla fabrikayı gezip açılışını gerçekleştirdi.